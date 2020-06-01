Эксперты составили рейтинг факультетов вузов Москвы, готовящих самых успешных специалистов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Выпускники стоматологического факультета Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова (МГМСУ) являются наиболее востребованными специалистами на рынке труда. Такие данные следуют из имеющегося у ТАСС рейтинга лучших факультетов и вузов Москвы за 2019-2020 годы, составленного аналитиками платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

В списке представлены следующие сферы: IT-технологии, юриспруденция, экономика и финансы, управление персоналом, маркетинговые коммуникации, медицина, журналистика, туризм, строительство и архитектура. На основе трех критериев рассчитывался рейтинг вуза: востребованность выпускников конкретного факультета; показатель соотношения средней зарплаты, на которую приглашают молодых специалистов, к средней зарплате по банку данных зарплат hh.ru; доля резюме выпускников конкретного факультета, размещенных в профильной области, среди всех выпускников этого факультета.

"Список вузов, выпускающих наиболее востребованных специалистов направления "Медицина", каждый год остается неизменным: МГМСУ им. А.И. Евдокимова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова и Сеченовский университет. Первые два места в рейтинге 2019 года заняли стоматологический (11,2) и лечебный (10,5) факультеты МГМСУ им. А.И. Евдокимова", - говорится в материалах.

В сфере маркетинговых коммуникаций топ возглавил институт бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (11,1). На втором месте философский факультет Московского государственного университетам имени М.В. Ломоносова (10,0).

Архитекторы, журналисты и юристы

Первую строчку в списке по направлению "Строительство и архитектура" занял факультет бакалавриата Московского архитектурного института (11,0). Второе место - у архитектурного факультета Государственного университета по землеустройству (9,7).

В сфере журналистики самыми востребованным у работодателей являются выпускники журфака МГУ (10,6) и факультета международной журналистики Московского государственного института международных отношений (9,2).

Юридический факультет МГУ (9,9) возглавил направление "Юриспруденция". Второе и третье место заняли международно-правовой факультет Всероссийской академии внешней торговли (9,6) и институт частного права Московского государственного юридического университета (9,2).

Лидеры остальных сфер

По направлению "Информационные технологии" лидерами стали факультет информатики и систем управления Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана (9,3) и факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ (8,7).

Самых востребованных выпускников в сфере экономики и финансов готовят Московская школа экономики МГУ (9,1) и факультеты НИУ "Высшая школа экономики": международный институт экономики и финансов (9,1) и факультет экономических наук (8,8).

По направлению "Управление персоналом" наиболее востребованными у работодателей являются молодые специалисты, окончившие факультет социальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета (8,2). Вторую строчку занял факультет гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов (8,0).

В 2019 году наибольшим спросом у работодателей пользовались выпускники факультета туризма и гостеприимства Московского государственного института физической культуры, спорта и туризма имени Ю. А. Сенкевича (8,8). На втором месте Высшая школа туризма и гостеприимства Российского государственного университета туризма и сервиса (8,7).

О рейтинге

Аналитики платформы проанализировали базу резюме выпускников московских вузов 2018-2019 годы на сайте hh.ru. В рейтинг вошли профессиональные сферы, по которым имелись наиболее полные данные: в каждой размещено не менее 1,1 тыс. резюме с корректно указанным учебным заведением и опубликовано не менее 20 тыс. вакансий в Москве, что говорит о востребованности этих специализаций на рынке труда.