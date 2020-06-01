Ролики образовательного проекта ТАСС "Ньюм" будут доступны аудитории канала "Мультиландия"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Детские анимационные ролики, созданные командой информационно-образовательного проекта агентства ТАСС "Ньюм", представят аудитории телеканала "Мультиландия" в рамках долгосрочного сотрудничества. Об этом сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций агентства.

"Информационно-образовательный проект агентства ТАСС "Ньюм" и телеканал "Мультиландия" объявили о долгосрочном сотрудничестве. С 1 июня детские анимационные ролики - "ньюмы" - выходят из онлайн и впервые станут доступны аудитории популярного детского телеканала "Мультиландия", - сообщили в департаменте.

С помощью коротких видеороликов, слайд-шоу и анимации проект "Ньюм" доступно рассказывает о важных событиях и персонах, актуальных для детей и подростков вопросах. По словам руководителя редакции "ТАСС Дети" Ольги Хабаровой, такой формат создан специально для детей, но может заинтересовать и взрослых.

"Я верю, что зрители "Мультиландии" оценят наши образовательно-развлекательные ролики, учитывающие особенность восприятия информации, характерную для нынешнего поколения, а именно запрос на динамичность, яркость, лаконичность", - сказала она.

Сотрудничество с телеканалом будет развиваться в несколько этапов. На первом ролики представят на сайте канала, а к середине лета их начнут ежедневно показывать в предпраймовом образовательном блоке "Мультиландии".

"Мы очень рады такому проекту в эфире канала. Запрос аудитории на образовательный контент, саморазвитие сегодня очевиден. При программировании эфира "Мультиландии" мы всегда стараемся учитывать предпочтения аудитории и стремимся быть в тренде. Зрители канала - это младшие школьники и дети постарше. Они любознательны, активны. Для них формат коротких видео привычен и интересен. Надеемся, что "Ньюм" понравится нашим зрителям и станет началом плодотворного сотрудничества в области образовательного анимационного контента", - отметила гендиректор телеканала Елена Опалева.

О проекте "Ньюм"

Информационно-образовательный проект "Ньюм", ориентированный на аудиторию в возрасте от 8 до 16 лет, был представлен ТАСС летом 2019 года в партнерстве с Министерством просвещения РФ. Ключевой формат подачи контента - "ньюмы" - короткие анимационные ролики и видеоновости, длительностью от 30 секунд до нескольких минут. Ежемесячно редакция выпускает порядка 80 новостных и 30 тематических сюжетов. Основные каналы коммуникации и взаимодействия с аудиторией проекта - социальные сети "ВКонтакте" и Instagram, видеохостинг YouTube.

Над проектом работает специально сформированная в ТАСС редакция, включающая художников-мультипликаторов, сценаристов, моушн-дизайнеров, педагогов-психологов.