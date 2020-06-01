Минтруд подготовил проект введения пенсионного удостоверения

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Минтруд разработал проект введения пенсионного удостоверения в виде пластиковой карточки для пенсионеров в России. Об этом министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил в понедельник на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

"Мы подготовили проект постановления, предусматривающий введение пенсионного удостоверения как возможной опции для наших граждан. Пенсионное удостоверение будет выглядеть как пластиковая карта, ее можно будет получать по желанию нашими пенсионерами в отделениях ПФР", - сказал он. Котяков отметил, что проект проходит межведомственное согласование и в ближайшее время будет отправлен в Минюст.

По слова министра, проект размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.