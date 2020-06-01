Выплаты на детей с трех до 16 лет по заявлениям до 25 мая будут перечислены 1 июня

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Пособия на детей от трех до 16 лет по заявлениям, поступившим до 25 мая, будут перечислены в понедельник. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании в правительстве.

"Перечисление начинается сегодня, и мы предполагаем, что по заявлениям, которые поступили до 25 мая, уже сегодня будет перечислено 145,7 млрд рублей для 14,6 млн наших детей", - сообщила Голикова.

Она напомнила, что единовременная выплата составит 10 тыс. рублей на ребенка. На эти цели из федерального бюджета выделено 197,2 млрд рублей. "Мы предполагаем, что указанной выплатой будет охвачено 19,7 млн наших детей", - отметила вице-премьер.

По ее данным, ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка получают более 717 тыс. семей. ​​​​​​"По итогам реализации федерального проекта на последнюю отчетную дату ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получают 717,7 тыс. семей. Что касается выплат на третьего и последующих детей, то это 21,3 тыс. детей, которые были рождены в 2020 году", - сказала Голикова.

С 1 июня начинаются единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей от трех до 16 лет. Первые выплаты получат родители, подавшие заявление с 11 до 22 мая включительно. Также с 1 июня будет повышено минимальное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет с 3 тыс. 375 рублей до 6 тыс. 752 рублей. Поправками также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тыс. рублей до 13 504 рублей.