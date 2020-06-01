Подмосковье и Башкирия возглавили рейтинг регионов по работе системы здравоохранения

В частности, в разделе "Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения" эксперты назвали Подмосковье, где проведена инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц, а также перепрофилированы медицинские учреждения. В Башкортостане организованы дополнительные центры диагностики коронавируса, а в кожно-венерологическом диспансере Забайкалья развернуто 65 коек.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Московская область, Республика Башкортостан и Забайкальский край признаны лучшими в рейтинге регионов по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса. Таковы результаты проведенного 25-31 мая исследования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), опубликованного в понедельник на сайте института.

Москва отмечена в разделе "Меры по профилактике и нераспространению коронавируса". Эксперты указывают на такие меры, как продление режима самоизоляции до 14 июня, рекомендации воздержаться от посещения церквей и кладбищ, публикация интерактивной карты с расписанием прогулок для жителей города.

В разделе "Солидарность общества в противодействии коронавирусу" отмечены Якутия, Брянская область, Краснодарский край, как наиболее широко оказывающие поддержку заболевшим, медикам, социально незащищенным категориям граждан.

Санкт-Петербург, Амурская область и ХМАО, согласно исследованию, лучшие в вопросе оказания мер поддержки медицинскому персоналу. К примеру, в Санкт-Петербурге по 300 тыс. рублей из бюджета региона получил 91 медик, заразившийся коронавирусом на работе. В Челябинской, Вологодской областях и Республике Коми предприятия наиболее активно поддерживают своих работников в условиях пандемии. Крым, Удмуртия и Кировская область реализовали "наиболее яркие" меры по поддержке семьи и детей, отметили эксперты.

Рейтинг подготовлен на основе ежедневного мониторинга мер по противодействию распространению коронавируса и содержит практики "наиболее активных и эффективных регионов по каждому из направлений".