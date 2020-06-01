Расстояние между столиками в общепите после его открытия должно будет составлять 1,5 метра

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор доработал и обновил рекомендации по работе предприятий общепита в условиях пандемии коронавируса. Так, увеличилось расстояние между столиками, оно должно будет составлять не 1, а 1,5 метра, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.

"Размещение столов в предприятиях общественного питания с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 метра", - говорится в рекомендациях. В предыдущей редакции документа оно составляло 1 метр.

Как пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора, в обновленных рекомендациях большое внимание уделяется проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий. Отмечается, что общепит откроется по решению глав регионов и предложений главных государственных санитарных врачей регионов.

Согласно рекомендациям, перед началом смены работникам общепита будут измерять температуру. Их обеспечат запасом масок для работы с посетителями, исходя из продолжительности рабочей смены и их замены не реже одного раза в три часа, а также антисептиками и дезинфицирующими средствами. Одноразовые маски будут централизовано собираться перед утилизацией и запаковываться в два полиэтиленовых пакета.

В местах общественного пользования установят умывальники для мытья рук с мылом и дозаторы с антисептиками. Дезинфекция всех контактных поверхностей должна проводиться каждые 2 - 4 часа. Если общепит использует для обслуживания одноразовую посуду, перед утилизаций ее плотно запечатывают в пластиковый пакет.