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Пандемия коронавируса нового типа

Машины скорой помощи поступили в Якутию и Приамурье для работы в условиях пандемии

Автомобили повысят качество и доступность медицинской помощи для жителей
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© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 1 июня. Четырнадцать машин скорой помощи прибыли в Якутию и Амурскую область, регионы получили их от федерального правительства. Об этом в понедельник сообщили пресс-службы региональных правительств.

Правительство РФ для обеспечения готовности медучреждений к приему больных с коронавирусной инфекцией направило 5,2 млрд рублей из Резервного фонда на закупку более 1,2 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи для нужд регионов.

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В Якутию прибыла первая партия реанимобилей - три автомобиля скорой медицинской помощи класса С. Ожидается поставка еще восьми машин. Новые автомобили повысят качество и доступность медобслуживания жителей республики. По данным пресс-службы правительства Якутии, их отправят в Вилюйский, Ленский и Мирнинский районы.

"Одиннадцать автомобилей скорой медицинской помощи класса С поступили в Амурскую область в рамках государственных контрактов между правительством Амурской области и Министерством промышленности и торговли РФ", - говорится на портале областного правительства. Отмечается, что реанимобили передадут в медучреждения Благовещенска и районов области.

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее поручил властям дальневосточных регионов совместно с Минпромторгом, Минздравом и Минвостокразвития России определить потребности в койко-местах, медоборудовании и медицинских средствах в условиях распространения коронавируса и сформировать график поставок.

Теги
РоссияЯкутияАмурская областьДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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