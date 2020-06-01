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Италия рассчитывает, что российские туристы с 15 июня смогут посещать республику

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Италия рассчитывает, что российские туристы с 15 июня смогут посещать республику. Об этом заявил в понедельник посол Италии в России Паскуале Терраччано в ходе онлайн-брифинга, посвященного Дню республики, который отмечается в стране 2 июня.

По его словам, Италия не планирует вводить обязательные справки для въезда туристов в страну. 

Италия может сыграть важную роль в процессе модернизации и диверсификации российской экономики, добавил Терраччано. "Мы - пятый поставщик товаров в Россию. И мы можем внести важный вклад в процесс диверсификации и модернизации российской экономики, - сказал он. - Потому что наши компании, которые работают здесь, могут привносить сюда высокие технологии, чтобы запускать новые производства в России. То, что мы всегда называли made with Italy - "сделано с Италией".

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