Причиной смерти главы Чувашской митрополии стал коронавирус

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров) умер от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил в понедельник Telegram-канал рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"1 июня 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава", - говорится в сообщении канала.

Ранее в пресс-службе Чувашской митрополии ТАСС подтвердили факт смерти митрополита, у которого была диагностирована двусторонняя пневмония.

Митрополит Варнава (Кедров) родился 21 апреля 1931 года в селе Высокое Рязанского района Рязанской области. 25 февраля 2001 года он был возведен в сан митрополита.