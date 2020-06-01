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Пандемия коронавируса нового типа

Причиной смерти главы Чувашской митрополии стал коронавирус

Митрополиту Варнаве было 89 лет

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров) умер от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил в понедельник Telegram-канал рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"1 июня 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава", - говорится в сообщении канала.

Ранее в пресс-службе Чувашской митрополии ТАСС подтвердили факт смерти митрополита, у которого была диагностирована двусторонняя пневмония.

Митрополит Варнава (Кедров) родился 21 апреля 1931 года в селе Высокое Рязанского района Рязанской области. 25 февраля 2001 года он был возведен в сан митрополита.

Теги
РоссияЧувашияПандемия коронавируса нового типа
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