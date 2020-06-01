В России начал работать международный стриминговый сервис Paramount+

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Международный стриминговый сервис Paramount+ начал работать в России, аудитория получит доступ к мультсериалам брендов Nickelodeon и Nick Jr., полнометражным анимационным фильмам производства студии Paramount Pictures и ожидаемым премьерам. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе мультимедийного сервиса Okko.

"Okko и ViacomCBS Networks International, международное подразделение глобальной развлекательной компании ViacomCBS, запускают международный стриминговый сервис Paramount+ впервые в России 1 июня", - сказали в пресс-службе.

Как уточняется, Paramount+ будет включать обширную линейку контента. Пользователи получат доступ к мультфильмам брендов Nickelodeon и Nick Jr., среди которых "Щенячий патруль", "Губка Боб Квадратные Штаны", "Черепашки-ниндзя", картинам производства студии Paramount Pictures, в частности "Старикам здесь не место" и "Шрек". Кроме того, подписчики смогут эксклюзивно увидеть некоторые премьеры до их показа в телевизионном эфире. Первой из них станет развивающий мультсериал для дошкольников "Рог и Пегги".

"Paramount+ - это единственная площадка в России, где будет представлено все созвездие наших ведущих брендов Paramount Studio, MTV, Nickelodeon и Nick Jr., а также состоятся территориальные премьеры - Comedy Central и Channel 5. Наши бренды - гарантия того, что самые высокие ожидания аудитории будут удовлетворены. Также продукт отличается мультижанровостью, беспрецедентным объемом библиотеки контента и множеством эксклюзивных шоу", - привели в пресс-службе слова старшего вице-президента ViacomCBS Networks International в России, странах СНГ, Балтии, Украине и Грузии Елены Бальмонт.