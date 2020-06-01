Мурашко: в РФ сейчас один из самых низких за всю историю показателей детской смертности

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Показатель детской смертности в России на сегодняшний день является одним из самых низких за всю историю. Об этом в понедельник сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Международный день защиты детей.

"Сегодня в Российской Федерации один из самых низких за всю историю показатель детской смертности. Это говорит как раз о том, что то внимание, и те ресурсы, которые вложены в детское здравоохранение, не прошли даром", - сказал министр.

Глава Минздрава поздравил жителей страны с праздником, а также пожелал родителям быть максимально внимательными к здоровью детей и не пренебрегать рекомендациям специалистов. "[Следует] придерживаться тех профилактических направлений, которые рекомендуют в отрасли здравоохранения, включая вакцинацию, включая профилактические осмотры, включая здоровьесберегающее поведение, образовательные программы", - сказал Мурашко.

"Мы должны сделать все, чтобы каждая семья имела счастливый смех в своей квартире. И, конечно же, надеемся на то, что наше будущее поколение будет таким же внимательным и здоровым. Всех вас с праздником", - заключил министр.