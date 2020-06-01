Путин поручил подготовить предложения по укреплению санитарно-эпидемиологической службы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил до 10 июня подготовить предложения по развитию и укреплению санитарно-эпидемиологической службы РФ. Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, такое поручение он дал правительству страны по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке, состоявшегося 22 мая.

"Правительству Российской Федерации подготовить предложения по развитию и укреплению санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации, срок - до 10 июня 2020 года", - отмечается в перечне поручений.

Министерству здравоохранения России предстоит обеспечить сохранение резерва специализированного коечного фонда, созданного для лечения больных новой коронавирусной инфекцией в федеральных и региональных медицинских организациях, на случай возобновления роста числа заражений этой инфекцией. Кроме того, Минздрав должен обеспечить возобновление плановой работы федеральных и региональных медицинских организаций по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению.

Правительству РФ и губернаторам Республики Крым, Краснодарского края, Ставропольского края, Московской области, Тульской области поручено принять меры по созданию условий для полноценного функционирования федеральных государственных бюджетных учреждений, на базах которых осуществляется подготовка спортивных сборных команд страны.