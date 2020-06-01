Befree, Zarina, Love Republic и Sela приостановили примерку одежды в магазинах Москвы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Befree, Zarina, Love Republic и Sela приостановили возможность примерки одежды в открытых в Москве магазинах, согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Об этом ТАСС сообщили в Melon Fashion Group, владеющей брендами Befree, Zarina, Love Republic и Sela.

"Сейчас примерка в открытых магазинах Zarina, Befree, Love republic и Sela временно невозможна в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Приобретенные вещи можно примерить дома. Если что-то не подходит, можно обменять на нужный размер или вернуть в магазин", - сообщил представитель компании.

ТАСС запросил комментарий Роспотребнадзора.

27 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы предлагают с 1 июня разрешить работу всей непродовольственной торговли и ряда объектов сферы услуг.