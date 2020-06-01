Детский омбудсмен Удмуртии отметила снижение уровня преступности среди несовершеннолетних

ИЖЕВСК, 1 июня. /ТАСС/. Количество преступлений, совершенных детьми, а также в их отношении, снижается в Удмуртии в период самоизоляции, сообщила в понедельник во время брифинга в онлайн-режиме уполномоченный по правам ребенка в республике Ольга Авдеева.

"Преступность в отношении детей и преступность, совершенная самими детьми, я бы хотела сказать, что у нас самоизоляция способствовала тому, что у нас снизилось количество преступлений, которые совершили сами дети, причем практически по всем категориям преступлений", - сказала Авдеева.

Она уточнила, что отмечается снижение количества преступлений, совершенных детьми, на 20%. Дети совершают меньше грабежей, вымогательств, тяжких и особо тяжких преступлений. "Не допущено убийств детьми, мы в прошлом году имели такие факты. <…> В совершении преступлений приняли участие 156 несовершеннолетних, а в 2019 году за тот же период - 180", - сказала омбудсмен.

По ее словам, число противоправных действий в отношении детей сократилось на 14%. "Впервые за последние годы та категория преступлений, которая просто возмущает, это преступления сексуальной направленности в отношении детей, даже по этой статье произошло снижение. Думаю, что это с самоизоляцией напрямую связано, [так как] все факты совершаются, как правило, знакомыми жертв, это сожители матерей, родственники, которые часто бывают в доме", - добавила Авдеева.

В Удмуртии в связи с распространением коронавируса действует режим повышенной готовности, согласно которому гражданам всех возрастов с 31 марта необходимо соблюдать режим самоизоляции.