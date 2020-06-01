В Ростовской области закрыли на карантин третий психоневрологический интернат

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июня. /ТАСС/. Психоневрологический интернат в городе Шахты Ростовской области закрылся на карантин из-за вспышки коронавируса, став третьим в регионе подобным учреждением, где введены такие меры. Об этом в понедельник сообщил журналистам начальник управления информационной политики регионального правительства Сергей Тюрин.

"Да, учреждение закрыто на прием и выписку", - ответил Тюрин на вопрос о введении карантинных мер в учреждении. В администрации города Шахты ТАСС сообщили, что в ходе тестирования выявлено 27 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Роспотребнадзор 19 мая ввел карантинные меры в Сальском психоневрологическом интернате, где выявлено 413 пациентов с коронавирусом. Аналогичные меры 27 мая ввели в Зверевском психоневрологическом интернате, где тестирование выявило 108 человек с коронавирусом, и Миллеровском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, где заразились трое воспитанников.

Губернатор области Василий Голубев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и контролю за выполнением санитарно-эпидемиологических норм, мероприятий по предупреждению и распространению новой коронавирусной инфекции в организациях с длительным круглосуточным пребыванием граждан".

Ростовская область занимает седьмое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу зараженных. По последним данным, в Ростовской области выявлено 4 942 случая заражения коронавирусом, 1 742 человека выздоровели, 38 человек умерли. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.