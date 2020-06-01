Кабмин продлил выдачу электронных больничных россиянам старше 65 лет до 11 июня

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Правительство России продлило до 11 июня выдачу электронных больничных работающим россиянам старше 65 лет. Как сообщает в понедельник пресс-служба кабмина, соответствующие изменения во временных правилах оформления листков трудоспособности и назначения выплат по ним утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно", - говорится в сообщении.

Выплата по новым электронным больничным, как и по предыдущим, будет осуществляться за счет средств Фонда социального страхования (ФСС) РФ напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления документа. Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в ФСС. "Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы", - подчеркнули в правительстве.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчета берется среднемесячный заработок, но не более среднего максимального заработка в размере 69 961 рубля 65 копеек в месяц.