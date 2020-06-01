Опрос: каждый третий россиянин хотел бы вести более здоровый образ жизни

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Около 32% россиян хотели бы начать более здоровый образ жизни, при этом на самоизоляции 20% перешли на более здоровое питание. Об этом свидетельствуют данные опроса Антикризисного социологического центра.

"32% задумывались в последний месяц о том, чтобы начать более здоровый образ жизни - пересмотреть питание, увеличить физические нагрузки. 25% задумались о том, чтобы более ответственно относиться к здоровью, заняться лечением, профилактикой своих хронических заболеваний", - говорится в результатах опроса.

Около 16% начали заниматься спортом или усилили нагрузки, 19% перешли на более здоровое питание. 15% стали употреблять меньше спиртного, 7% бросили или стали меньше курить.

Подавляющее большинство (84%) согласны с утверждением: "Чтобы люди вели более здоровый образ жизни, лучше всего формировать культуру, новые привычки, ценность здоровья". В то же время 11% говорят, что лучше всего вводить запреты, ограничивать некоторые вещи, например, алкоголь, табак, вредные продукты.

"Рост популярности ЗОЖ - тенденция последних десятилетий в западных странах. Фактически санкции подстегивают разворачивающийся культурный тренд", - комментируют авторы исследования. По их словам, симпатии общества сегодня на стороне форм "smart-регулирования": без новых ограничений, но с работой по смене культурных стереотипов.

Об опросе

Объем выборки - 1 тыс. респондентов. Данные репрезентируют онлайн-аудиторию РФ в возрасте старше 18 лет в городах с населением более 100 тыс. человек по полу, возрасту, федеральному округу и размеру населенного пункта. Сбор данных проводился 30 апреля.

Социологический антикризисный центр открыт в апреле 2020 года по инициативе исследовательской компании OMI (Online Market Intelligence), специализирующейся на интернет-исследованиях с собственной онлайн-панелью респондентов в России, на Украине, в Казахстане и Белоруссии численностью более 1 млн человек, и Центра социального проектирования "Платформа", специализирующегося на консалтинге и проектах в области общественных и корпоративных процессов. Цель центра - более глубокое осмысление тех общественных изменений, которые происходят в том числе в связи с пандемией коронавируса.