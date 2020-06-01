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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве страховая компания необоснованно застраховала 12 тыс. человек от коронавируса

Прокуратура Москвы объявила руководству компании предостережение о недопустимости необоснованных отказов в страховых выплатах

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России выявила страховую компанию, необоснованно застраховавшую от коронавируса 12 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Установлено, что столичной страховой компанией с марта начата реализация нового страхового продукта "Антикоронавирус (онлайн)", который предусматривает страховые выплаты в случае причинения вреда здоровью застрахованного лица или его смерти в результате заболевания, вызванного данной инфекцией. На настоящий момент соответствующие договоры страхования заключены более чем с 12 тыс. граждан", - рассказали в Генпрокуратуре.

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Но такие случаи в качестве основания для страхового возмещения внутренними документами организации не предусмотрены. "Указанные обстоятельства создают риски неполучения страховых выплат гражданами", - считают в Генпрокуратуре.

В связи с угрозой ущемления прав потребителей финансовых услуг прокуратурой Москвы руководству страховой компании объявлено предостережение о недопустимости необоснованных отказов в страховых выплатах. "Кроме того, по поручению Генеральной прокуратуры Центральным банком в отношении страховщика проводятся мероприятия с целью минимизации страховых рисков, связанных с реализацией страхового продукта "Антикоронавирус", - добавили в ведомстве.

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