Экс-глава филиала роддома №27 Москвы Сармосян просит суд восстановить ее на работе

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы 9 июня рассмотрит иск врача-неонатолога, бывшего главы филиала московского родильного дома № 27 Марины Сармосян о восстановлении на работе. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судебное заседание по иску Сармосян М. А. о восстановлении на работе в связи с увольнением по инициативе работодателя назначено на 9 июня", - сказала собеседник агентства.

Ответчиком по иску заявлена Городская клиническая больница им. С. И. Спасокукоцкого. По решению Пресненского суда Москвы Сармосян находится под домашним арестом до 6 июня по делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи роженицам.

Уголовное дело по статьям 293 ("Халатность") и 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ было возбуждено в отношении врача по заявлениям четырех женщин, которым было отказано в проведении кесарева сечения, в результате при родах дети были травмированы. Дело расследует Главное следственное управление СК по Москве, во время следствия запланированы экспертизы и очные ставки.

Департамент здравоохранения Москвы 6 декабря 2019 года сообщил, что по результатам внутренней служебной проверки, проведенной в связи с многочисленными жалобами пациентов, принято решение об увольнении руководства роддома № 27, включая заведующих всех отделений.

Ранее в соцсетях широкое обсуждение получила публикация рожавшей в этом учреждении женщины. По ее словам, несмотря на отсутствие каких-либо патологий во время беременности, ребенок родился с множественными повреждениями из-за врачебных ошибок, в том числе передозировки обезболивающими и применения ряда агрессивных тактик, включая выдавливание и вакуум. Ребенок получил отек мозга, фиксировалась клиническая смерть, он выжил, но остался инвалидом.