Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом дает основания для осторожного оптимизма

"Ситуация с коронавирусной инфекцией в целом по стране остается стабильной. По оценкам экспертов, распространение коронавируса постепенно идет на спад. Цифры дают основание для осторожного оптимизма", - сказал премьер, открывая заседание президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Глава правительства отметил, что "уже неделю в целом по стране прирост заболеваемости за сутки не превышает 2,3%, а в ряде регионов - и 2%". По его словам, это относится к Москве, Севастополю, республикам Крым, Северная Осетия - Алания, Чечня, Мурманской, Астраханской и Магаданской областям. "Такая динамика позволила 19 субъектам Федерации начать постепенную отмену карантинных ограничений, еще 25 регионов готовы и планируют такие действия", - констатировал премьер, добавив, что удалось оперативно настроить систему здравоохранения для борьбы с этой инфекцией.

Мишустин призвал чиновников и медиков быть готовыми к любому развитию событий в связи с пандемией коронавируса. "Мы продолжаем мониторить ситуацию с распространением инфекции. Мы должны быть готовы к любому развитию событий", - сказал он.

Мишустин поручил главам регионов оценить потребности в средствах индивидуальной защиты и при необходимости направить заявку на их приобретение. Председатель правительства указал на необходимость губернаторам лично знать ситуацию.

"Прошу руководителей субъектов Российской Федерации оценить потребности и имеющиеся запасы средств индивидуальной защиты и при необходимости осуществить их закупку, направив заявку в Минпромторг", - сказал глава кабинета министров на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Губернаторам - лично знать ситуацию в медучреждениях региона и разбираться с каждым случаем нехватки средств индивидуальной защиты в медучреждениях", - указал Мишустин.

Производство защитных масок

Российские предприятия выпускают ежесуточно почти 9 млн защитных масок, более 250 тыс. защитных костюмов и 380 тыс. литров антисептиков, сообщил премьер-министр РФ. Он отметил, что в первые недели эпидемии Россия, как и многие другие страны, столкнулась с напряженной ситуацией в плане доступности масок и других средств защиты.

"Правительство выделило 33 млрд рублей на эти цели, и сегодня, по данным Министерства промышленности и торговли, в сутки на российских предприятиях выпускается почти 9 млн защитных масок, более 250 тыс. защитных костюмов, 380 тыс. литров кожных антисептиков", - сказал Мишустин.

Он также отметил, что в России выполнено 10 млн тестов на коронавирус и "эта работа будет продолжаться в полном объеме".