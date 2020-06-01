В РПЦ поддержали позицию детского омбудсмена по вопросу сокращения абортов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Синодальный отдел по благотворительности Русской православной церкви поддерживает меры, направленные на профилактику абортов, предложенные уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ Анной Кузнецовой. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба синодального отдела.

Ранее в своем докладе Кузнецова предложила принять меры по ограничению продажи в аптеках абортируемых лекарственных препаратов. Она также выступила за введение мер, направленных на изменение в системе финансирования лечебных учреждений, при котором "клиники будут заинтересованы в сохранении ребенка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности".

"Очень рады, что уполномоченный при президенте по правам ребенка выступила в защиту права на жизнь нерожденных детей. Анна Кузнецова обозначила важные меры, которые будут способствовать уменьшению количества совершаемых абортов в России, но таких мер больше, и они уже давно обсуждаются в экспертном сообществе. За этими предложениями стоят миллионы людей", - приводятся в сообщении слова руководителя направления профилактики абортов Синодального отдела по благотворительности, директора "Дома для мамы" православной службы "Милосердие" и исполнительного директора программы "Спаси жизнь" Марии Студеникиной.

Она напомнила, что по аналогии с некоторыми странами, в России разрабатываются предложения о закреплении на уровне федерального закона обязательного консультирования перед абортом психолога или социального работника. "Мы выступаем за право женщины иметь полную и достоверную информацию об аборте, его физических и психологических последствиях для здоровья женщины. Именно поэтому важно, чтобы во всех женских консультациях работали психологи и социальные работники, которые бы выслушивали женщину, помогли услышать себя и разобраться в сложившейся ситуации", - подчеркнула Студеникина.

По ее словам, за последние 5,5 лет благодаря психологическому консультированию и помощи от аборта было спасено более 12,5 тыс. детских жизней, а более 110 тыс. нуждающихся семей получили помощь. "Это ежедневная и кропотливая работа 178 высококвалифицированных специалистов в 136 лечебно-профилактических учреждениях 36 субъектов РФ. Мы выступаем за право женщины знать о существующих мерах поддержки, которые на данный момент созданы для женщин, ее ребенка и семьи в целом. Помимо государственных мер, церковь и общественные организации открыли за последние семь лет 74 новых приюта для женщин, сегодня также работают 209 наших центров гуманитарной помощи от Калининграда до Петропавловска-Камчатского", - отметила исполнительный директор программы "Спаси жизнь".

Студеникина добавила, что в церковных центрах помощи создана комплексная система сопровождения беременной женщины и ее семьи от момента, когда она узнала, что беременна, вплоть до разрешения всех основных проблем семьи с новорожденным ребенком, при этом помощь оказывается вне зависимости от вероисповедания, гражданства и национальности.