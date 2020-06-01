В Нижнем Новгороде началось строительство крупнейшего в России образовательного центра

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Закладка камня в основание образовательного центра "Школа 800" на 4,5 тыс. мест состоялась в Нижнем Новгороде. Этот центр будет крупнейшим в России, отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который принял участие в мероприятии в режиме видеоконференции.

"Сегодня закладка камня новой школы - это большой, беспрецедентный проект в истории нашей страны. Я думаю, что и в мире таких школ немного. Я надеюсь, что школа будет построена в срок", - отметил Кравцов.

"Школа 800", рассчитанная на 4 550 мест, будет состоять из трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде и центра допобразования на Бору, которые связаны единой образовательной программой. Концепция центра предполагает наличие двух образовательных ступеней, первая из которых объединит начальную школу и учащихся 5-6 классов; вторая - школьников с 7-го по 11-й классы, которые смогут выбрать одно из направлений предпрофильной подготовки: гуманитарное, социально-экономическое, медицинское, инженерное, IT или другое. Планируется, что школа будет построена к сентябрю 2021 года.

По словам главы региона Глеба Никитина, это первая школа, которая будет построена в Нижнем Новгороде с 2009 года. Она поможет решить проблему второй смены обучения и станет одним из флагманских проектов к 800-летию Нижнего Новгорода, празднование которого состоится в 2021 году.

Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между регионом и Первой концессионной компанией "Просвещение" (входит в группу компаний "Просвещение"). "Инвестиционные затраты - почти 7 млрд рублей по текущим ценам. <…> Из них 1,5 млрд рублей - это грант, который РФ выделяет в связи с празднованием 800-летия города. Остальные средства будут возмещены регионом по концессии в течение 15 лет", - сообщил журналистам Никитин.

Автором концепции образовательного центра выступает ГК "Просвещение" при участии властей Нижегородской области. Как отметил Никитин, "концессионер будет обеспечивать образовательный процесс" и отвечать за его качество.