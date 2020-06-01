Строительство новой "красной" горнолыжной трассы начинается на Эльбрусе

НАЛЬЧИК, 1 июня. /ТАСС/. На Эльбрусе приступают к строительству новой горнолыжной трассы высшей категории сложности с отметки более 3,8 тыс. метров над уровнем моря. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Минэкономразвития РФ.

"Новую горнолыжную трассу "красного" уровня сложности планируется открыть на Эльбрусе в грядущем зимнем сезоне. В конце минувшей недели был подписан договор, подрядчик приступил к оформлению рабочей документации и подготовке к высокогорной стройке, строительно-монтажные работы по плану начнутся в июле", - говорится в сообщении.

Уточняется, что трасса будет начинаться на отметке 3 846 метров над уровнем моря, ее протяженность по склону составит порядка 1 515 метров. Для защиты от лавин будут установлены снегоудерживающие барьеры.

"В перспективе также планируем построить три канатные дороги и девять горнолыжных трасс. Мы уже завершили разработку проектной документации двух подъемников, работаем над третьей", - прокомментировал гендиректор управляющей компании "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Хасан Тимижев.

Одна из планируемых КСК канатных дорог позволит туристам подняться почти до высшей точки Европы: она будет идти выше станции "Гара-Баши" до Приюта-11 и дойдет до отметки выше 4 тыс. метров над уровнем моря. Остальные подъемники и трассы планируется объединить в новую поляну и соединить со станцией "Гара-Баши".

В феврале текущего года управление институтами развития СКФО, в том числе КСК, перешло в Минэкономразвития России. В настоящее время идет приоритизация стратегических задач компании, повышение эффективности управления активами и создание условий для выхода на операционную безубыточность и прибыль в дальнейшем. Также отмечается, что на состоявшемся "правительственном часе" в Госдуме с участием главы Минэкономразвития одной из ключевых тем стали вопросы развития внутреннего туризма. Так, председатель палаты Вячеслав Володин и другие депутаты высказались за то, чтобы сфокусироваться на максимальной поддержке этой отрасли, в том числе в контексте неблагоприятной международной эпидемиологической обстановки.

В настоящее время "Курорт Эльбрус" располагает 15,4 км обустроенных горнолыжных трасс и семью подъемниками. В 2015 году там была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе, достигнув отметки 3 847 м. Горные районы притягивают любителей активного отдыха, а Эльбрус, самая высокая вершина Европы (5 642 м), популярен как круглогодичный курорт.