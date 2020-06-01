Депутата Мосгордумы Ступина задержали у Мосгорсуда на пикете в поддержку журналиста Азара

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина, который участвовал в пикете у Мосгорсуда в понедельник в поддержку арестованного ранее журналиста Ильи Азара. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Ступин пришел к Мосгорсуду в медицинской маске, на которой были написаны лозунги в поддержку Азара. Полицейские заявили, что депутат участвует в публичном мероприятии, которые запрещены из-за самоизоляции, и отвели его в автозак.

В понедельник в суде состоится апелляция на арест Азара, которого Тверской суд Москвы 28 мая арестовал на 15 суток за участие в пикете в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение законодательства о митингах).

Арестованный до 6 июля Воронцов обвиняется в вымогательстве, вину не признает. По данным полиции, потерпевший по делу о вымогательстве в 2012-2017 годах проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил Воронцов, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. Заявитель отказался платить, и дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях. Также Воронцов проходит подозреваемым по делу о распространении порнографических материалов.

"Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.