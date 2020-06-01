Умер генеральный продюсер "Поле чудес"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Анатолий Гольдфедер, долгие годы работавший генеральным продюсером телепрограммы "Поле чудес", умер в Москве на 70-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил в понедельник художественный руководитель и ведущий программы Леонид Якубович.

"Он умер вчера поздно вечером, - сказал Якубович. - Анатолий довольно давно лежал в больнице, поступил с больным сердцем, потом биопсия несколько месяцев назад показала, что у него лейкоз, позже ко всему прочему обнаружили и коронавирус. Перевели в Боткинскую больницу, где он и скончался".

По словам Якубовича, 70% успеха программе "Поле чудес" приносил именно Гольдфедер. "Он был феноменальным организатором, человеком из старой гвардии", - отметил телеведущий. Якубович напомнил, что Гольдфедер ранее работал в Росконцерте, был режиссером массовых представлений.

"Я даже не представляю себе, что будет дальше, мы дружили больше 40 лет, погиб мой брат, это все, что я могу сказать, - добавил Якубович. - Все, что будет дальше происходить со мной и с передачей, - следствие того, что он нам оставил".

Анатолий Гольдфедер родился 28 апреля 1951 года в Москве. Окончил режиссерский факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского. На "Поле чудес" пришел в 1998 году, с 1 сентября 2003 года - директор программы "Поле чудес". В эфире Первого канала программа выходит с 25 октября 1990 года. Первоначально ведущим был Владислав Листьев, а с 1 ноября 1991 года - Леонид Якубович.