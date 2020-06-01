Власти Петербурга направят 656,5 млн рублей на рекультивацию полигона "Новоселки"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют направить в этом году 656,5 млн рублей на оказание услуг по рекультивации полигона "Новоселки" площадью 83,5 га, расположенного в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Соответствующий конкурс размещен на портале госзакупок.

"Оказание услуг по рекультивации полигона по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгский район, пос. Левашово, Горское шоссе, Новоселки. Начальная цена контракта - 656,5 млн рублей", - следует из материалов закупки.

Рекультивация полигона предусматривает устройство водоотводных каналов, хозяйственной зоны, пруда-накопителя, подготовительные работы, устройство станции очистки сточных вод, наружного электроснабжения очистных сооружений и другие работы.

В 2021-2022 годах в бюджете города предусмотрено на рекультивацию этого полигона еще 656 млн рублей. Первый этап его начался в 2018 году, он предусматривал выравнивание территории бывшей свалки с последующим закрытием защитным изолирующим слоем. Во время второго, биологического, этапа, рассчитанного до 2024 года, на объект завезут плодородную почву, посеют траву и высадят кусты. Работы на объекте осуществляются на базе проекта, согласованного с государственной экологической экспертизой в октябре 2015 года.

Полигон "Новоселки" в поселке Левашово Выборгского района Петербурга, открытый в 1970-е годы, закрыли на прием твердых коммунальных отходов в апреле 2017 года. Объект размещается на участке площадью 83,5 га.