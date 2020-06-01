Эпидемическая ситуация в России позволяет начать детский отдых с 1 июля

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Эпидемическая ситуация в Российской Федерации позволяет начать детский отдых с 1 июля. Об этом заявил в понедельник министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире онлайн-фестиваля "Большая перемена".

"Мы планируем начать детский летний отдых с 1 июля. Понятно, если позволит эпидемиологическая ситуация. Но, как говорят коллеги, специалисты, у нас пока есть все причины начать детский отдых с 1 июля, в том числе и в наших федеральных оздоровительных центрах - это "Артек", "Орленок", "Океан", "Смена"", - сказал Кравцов.

Министерство просвещения России ранее в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам провести выпускные вечера 27 июня в онлайн-формате, однако очные мероприятия могут пройти в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений. "Надеюсь, что все восстановится, мы для этого все делаем. И, как я уже говорил, мы планируем выпускной для тех, кто выходит из школы, провести в очном формате, привычном для всех формате", - сказал Кравцов.

Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения ранее, центральным мероприятием станет общефедеральный "Выпускной вечер", который охватит своей программой все регионы страны, а в финальную часть программы войдет популярный ежегодный праздник выпускников "Алые паруса".