В России не планируют вводить новые предметы в школьную программу в следующем учебном году

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ не планирует вводить в школьную программу новые предметы в следующем учебном году. Об этом заявил в понедельник министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время онлайн-фестиваля "Большая перемена".

"Каких-то новых предметов и программ в следующем учебном году ожидать не надо, все будет привычно. Какие-то новые изменения <...> объявляются заранее", - сказал Кравцов, добавив, что он "не сторонник каких-то серьезных изменений в системе школьного образования".