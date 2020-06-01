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В России не планируют вводить новые предметы в школьную программу в следующем учебном году

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что он "не сторонник каких-то серьезных изменений в системе школьного образования"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ не планирует вводить в школьную программу новые предметы в следующем учебном году. Об этом заявил в понедельник министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время онлайн-фестиваля "Большая перемена".

"Каких-то новых предметов и программ в следующем учебном году ожидать не надо, все будет привычно. Какие-то новые изменения <...> объявляются заранее", - сказал Кравцов, добавив, что он "не сторонник каких-то серьезных изменений в системе школьного образования".

 

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