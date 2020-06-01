Путин: успех в жизни определяют трудолюбие, целеустремленность, доброта и человечность

НОВО-ОГАРЕВО, 1 июня. /ТАСС/. Трудолюбие, целеустремленность, доброта и человечность являются составляющими, необходимыми для достижения успеха в жизни. Такое мнение высказал в понедельник президент РФ Владимир Путин, обращаясь к юным гражданам по случаю Международного дня защиты детей.

В ходе встречи в режиме видеосвязи в понедельник с детским омбудсменом Анной Кузнецовой и многодетными семьями глава государства выразил слова благодарности всем, кто "воспитывает и оберегает молодые поколения" - мамам и папам, бабушкам и дедушкам, учителям, врачам и социальным работникам, отметив, что они все создают условиях для того, чтобы раскрылся талант, заложенный в каждом ребенке. Путин обратился также к юным гражданам, подчеркнув, что именно от них зависит, как воспользоваться этими возможностями.

"И решающее здесь - ваше понимание, что успех в жизни определяют трудолюбие, целеустремленность, доброта и человечность", - сказал президент, подчеркнув, что именно эти качества стремятся передать детям их родители и наставники.