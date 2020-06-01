Кузнецова предложила реформировать систему органов опеки и попечительства

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова выступила с предложением реформировать систему органов опеки и попечительства в РФ.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник она заявила, что число обращений с жалобами на работу этих структур выросло на 23%. По данным Кузнецовой, проверки, которые были проведены аппаратом уполномоченного в регионах, подтверждают системный сбой в работе этой структуры.

"Более того, прокурорские проверки, работа следственных органов, также дают основания полагать о наличии системных сбоев в работе этой структуры. Мы предлагаем не ограничиваться точечными мерами или некоторыми мерами фрагментарного характера, а мы предлагаем реформирование системы органов опеки и попечительства. У нас есть конкретные меры, как мы это можем сделать", - сказала Кузнецова.