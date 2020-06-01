Абитуриентам для поступления в вуз онлайн не понадобится электронная подпись

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Абитуриентам для поступления в российские вузы онлайн не понадобится сертификат электронной подписи для физического лица, заявили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

Ранее в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты России сообщали, что при электронной подаче документов для поступления в вуз абитуриентам понадобится получить сертификат электронной подписи в одном из аккредитованных Минкомсвязью центров.

Представитель Минобрнауки отметил, что в приказе министерства № 547 обозначены два возможных способа подачи документов в вуз дистанционно. "Абитуриенты могут направить необходимые документы через электронную систему вуза или через суперсервис "Поступи в вуз онлайн" на госуслугах. Тем же приказом отменены действовавшие ранее способы подачи документов с электронно-цифровой подписью (ЭЦП). Таким образом, информация о необходимости использования ЭЦП для подачи документов в вуз является неверной", - сообщили в пресс-службе.