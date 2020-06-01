Путин считает, что миссия материнства и отцовства приносит настоящее счастье

НОВО-ОГАРЕВО, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал, что лично наградит многодетные семьи орденами "Родительская слава", когда не будет риска для здоровья детей и их родителей для поездки в Москву.

Глава государства в Международный день защиты детей в режиме видеоконференции связался с уполномоченным при президенте по правам ребенка Анной Кузнецовой и семьями, награжденными орденом "Родительская слава", поздравил всех россиян с праздником. "Одной из добрых традицией этого праздника в нашей стране стала церемония вручения орденов "Родительская слава". Обещаю вам, эта церемония обязательно состоится в торжественной обстановке и в присутствии всех членов ваших дружных семей. Это произойдет, когда все вынужденные ограничения, связанные с борьбой с эпидемией, будут сняты и поезда в Москву, культурная программа, которая уже подготовлена специально для вас, станут полностью безопасны, будут исключены любые риски для здоровья и детей, и взрослых", - обратился Путин к многодетным семьям.

Он признался, что для него было крайне важно побеседовать с многодетными семьями именно в Международный день защиты детей, чтобы "поблагодарить за осознанный выбор в пользу большой, крепкой семьи". "Мы все прекрасно понимаем: рождение, воспитание ребенка - всегда огромная радость, и, конечно, каждодневные заботы - это большая ответственность, особенно когда в доме растут семь и больше детей и каждый из них окружен вниманием и любовью родителей", - сказал Путин.

По его мнению, "эту участливость, сердечную щедрость дети чувствуют с малых лет через слова, поступки, личные примеры отца и матери понимают, как важно почитать старших и заботиться о маленьких, о младших и вместе с родителями создавать душевную и одновременно взыскательную атмосферу большой семьи". Президент уверен, что многодетной семье "присущи традиции трудолюбия, отзывчивости, бескорыстия и взаимоподдержки". "Это всегда вызывало в нашим обществе огромное уважение, и сегодня является примером для тех, кто только начинает строить свою семейную жизнь", - отметил глава государства.

Он убежден: "Миссия материнства - это именно миссия, миссия материнства и отцовства - одна из самых благородных, она приносит настоящее счастье, а родительство - это вклад самой высокой, абсолютно чистейшей пробы в сбережение традиционных устоев России, нравственных начал любви, крепости семейных уз и преемственности поколений". "Как история семьи является частью истории страны, так и гордость за свой род рождает гордость за все наше огромное отечество", - подчеркнул Путин.

На его взгляд, "временем доказано, что большая, дружная семья - это надежная опора и для человека, и для общества в целом, государства, это то, что помогает достигать поставленных целей, преодолевать любые трудности и испытания".