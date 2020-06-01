Около 255 тыс. граждан воспользовались дистанционным порядком назначения инвалидности

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Временным порядком установления инвалидности без личного присутствия гражданина воспользовались 255 тыс. человек. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ.

"Общее число граждан, которым была установлена инвалидность в соответствии с временным упрощенным порядком, составило 255 тыс. граждан", - сказали в министерстве.

В Минтруде отметили, что с начала апреля более 115 тыс. граждан инвалидность была установлена на основании документов от медицинских организаций без личного присутствия, причем 20 тыс. из них составили дети. "Более 140 тыс. граждан была продлена ранее установленная группа инвалидности без обращения в бюро медико-социальной экспертизы, из них 22 тыс. детей", - добавили в пресс-службе.

Как напомнили в Минтруде, временный порядок позволяет продлевать ранее установленную группу инвалидности на полгода, а также устанавливать инвалидность впервые на основании документов от медицинских организаций без личного обращения в Бюро медико-социальной экспертизы.

"Если срок продления инвалидности наступает в период с 1 марта до 1 октября 2020 года, то инвалидность продлевается на полгода. Никаких дополнительных действий для этого не требуется. Программы реабилитаций также продлеваются на полгода, все ранее рекомендованные реабилитационные мероприятия, включая обеспечение ТСР (технические средства реабилитации - прим. ТАСС), сохраняются", - отметили в министерстве.

Гражданам, которым медицинскими организациями оформляются направления на получение инвалидности, освидетельствование проводится без их личного участия. Назначение и выплата пенсий осуществляется Пенсионным фондом на основании сведений Федерального реестра инвалидов без дополнительных заявлений от граждан, добавили в пресс-службе.