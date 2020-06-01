В Северной Осетии на единовременные выплаты семьям направлено около 700 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 июня. /ТАСС/. Почти 700 млн рублей направлено в Северной Осетии на единовременную выплату семьям, сообщили в пресс-службе республиканского отделения управления пенсионного фонда РФ.

"Для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет на счета в кредитных учреждениях выплатным центром ПФР республики направлено 699,4 млн рублей. Меру господдержки в первый день лета получат 41 135 семей Северной Осетии, которые подали заявления до 25 мая текущего года включительно, на 69 941 ребенка", - говорится в сообщении.

Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей предоставляется на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет. Она не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи - это дополнительная помощь в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки.

Прием заявлений на единовременную выплату продлится до 1 октября.