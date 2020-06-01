Путин: власти сделают все необходимое для борьбы с коронавирусом в Дагестане

НОВО-ОГАРЕВО, 1 июня. /ТАСС/. Власти РФ сделают все необходимое для преодоления проблем, связанных с коронавирусом в Дагестане. Об этом заявил в понедельник президент России Владимир Путин во время видеоконференции с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой и семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

Он спросил семью Курбановых из Дагестана, как складывается ситуация с пандемией коронавируса в их селе. Сапият Курбанова ответила, что обстановка непростая, но все члены их семьи здоровы, "специалисты помогают, лекарства есть, все хорошо".

"Я уверен, что все будет хорошо, и во всем Дагестане все будет нормально, все восстановится. Как я уже говорил, напрямую общаясь с руководством республики, мы все сделаем для того, чтобы ситуация в Дагестане выровнялась, как и в других субъектах, где пока еще есть проблемы", - заявил президент.

Путин пожелал семье Курбановых и жителям республики всего наилучшего. "Обнимаю вас", - добавил он на прощание, завершая беседу с многодетной семьей из Дагестана.