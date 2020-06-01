Кузнецова предложила предоставлять льготы семьям с детьми по месту фактического пребывания

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова предложила рассмотреть возможность предоставления мер поддержки семьям с детьми по месту их фактического пребывания, а не по месту постоянной регистрации. Об этом она заявила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник.

"Мы предлагаем рассмотреть возможность предоставления мер поддержки семьям с детьми по месту их фактического пребывания, а не по месту постоянной регистрации. И рассмотреть, каким образом можно преодолеть этот барьер, учитывая современное развитие цифровых технологий, а также те проекты, которые реализуются рядом ведомств", - сказала Кузнецова.

По ее словам, порядок предоставления льгот очень важно совершенствовать. "Здесь в силу ряда нормативных документов дети-инвалиды, в особенности сироты, проживающие в регионах, на основании временной регистрации не могут получить, например, технические средства реабилитации по месту фактического пребывания. В эту же ловушку попадают многодетные семьи, родители которые зарегистрированы в различных субъектах или в разных муниципальных образованиях. К сожалению, из-за этого они могут лишиться направленных на них мер поддержки, что недопустимо", - отметила уполномоченный.