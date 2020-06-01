Путин обещал подумать о новой награде для тех, кто помогает многодетным семьям

НОВО-ОГАРЕВО, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что стоит подумать над учреждением государственной награды для тех, кто помогает многодетным семьям.

Во время встречи с награжденными орденом "Родительская слава" глава многодетной семьи из Алтайского края в шутку предложил Путину "придумать награду для соседей многодетных семей". "Они столько от нас терпят: мы кричим, плачем, стучим, прыгаем, скачем, для нас это радость, а им грустно от этого", - объяснил он.

"Не такое уж и шутейное предложение, надо над этим подумать, за терпение, за поддержку, за понимание - это имеет значение и смысл для того, чтобы наше общество соответствующим образом благородно, с пониманием, с поддержкой относилось к таким людям, как вы", - обратился глава государства к многодетным родителям. Он считает, что над этой идеей "надо подумать".

Путин напомнил, что "еще при Петре Первом была учреждена женская награда - орден, символом которого были слова "За любовь и верность". "Здесь, наверное, если развивать мысль, нужна какая-то награда не только соседям, но всем людям, которые рядом, за терпение, понимание и поддержку", - считает президент. "Господа награждать не можем, это господь нас награждает, в том числе вас, такими замечательными детьми, а вот поддержать как-то морально, поддержать и отметить тех, кто оказывает поддержку вам здесь, на этой бренной нашей земле, это можно", - поддержал многодетных родителей глава государства.