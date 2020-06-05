Телемост "Москва - Женева", посвященный Дню русского языка. Видеотрансляция

ТАСС/Благотворительный фонд "Культурные сезоны"

ООН организовала онлайн-телемост "Москва - Женева", посвященный Дню русского языка.

В мероприятии принимают участие директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

В рамках онлайн-марафона проект "Театральная Россия" подготовил адресованное всему миру поздравление с Днем русского языка, исполненное в разных театральных жанрах. Также к 75-летию ООН актеры 15 театров РФ прочтут отрывки из русской поэтической классики.