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Телемост "Москва - Женева", посвященный Дню русского языка. Видеотрансляция

В мероприятии принимают участие директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова

ТАСС/Благотворительный фонд "Культурные сезоны"

ООН организовала онлайн-телемост "Москва - Женева", посвященный Дню русского языка.

В мероприятии принимают участие директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

В рамках онлайн-марафона проект "Театральная Россия" подготовил адресованное всему миру поздравление с Днем русского языка, исполненное в разных театральных жанрах. Также к 75-летию ООН актеры 15 театров РФ прочтут отрывки из русской поэтической классики.

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