В Дагестане спасли младенца с тяжелой формой коронавируса

МАХАЧКАЛА, 1 июня. /ТАСС/. Врачи в Хасавюртовском районе Дагестана спасли жизнь младенца с тяжелой формой коронавирусной инфекции, сообщается в понедельник на сайте регионального Минздрава.

"Профессиональные и своевременные действия коллектива отделения детской реанимации под руководством начальника госпиталя пациентов [с коронавирусом] Раисы Порсуковой, позволили [спасти] ребенка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 3 мая в клинику доставили двухмесячного ребенка в крайне тяжелом состоянии. У него была высокая температура, признаки тотальной пневмонии и явно выраженная дыхательная недостаточность. Ребенка сразу доставили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, позже у него подтвердился коронавирус. Прогноз был крайне неблагоприятный.

"Месяц медицинские работники отделения реанимации боролись за жизнь малыша, смогли завести сердце после его остановки, дважды останавливали легочное кровотечение. Сегодня ребенок снят с аппарата ИВЛ, пока нуждается в кислороде, но дышит самостоятельно. Кушает сам, улыбается", - говорится в сообщении.