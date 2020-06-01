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Пандемия коронавируса нового типа

НМИЦ здоровья детей Минздрава России возобновляет плановую госпитализацию

Национальный медицинский исследовательский центр 1 июня планирует принять первых пациентов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России возобновляет плановую госпитализацию пациентов после временной приостановки в связи с перепрофилированием на оказание помощи детям с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Об этом в понедельник ТАСС сообщила руководитель пресс-службы центра Дарья Акоева.

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"1 июня 2020 года, в Международный день защиты детей, наш центр постепенно, со всеми необходимыми мерами предосторожности выходит из карантинных мер и восстанавливает оказание плановой медицинской помощи, выполняя поставленные национальным проектом "Здравоохранение", задачи", - сказала она.

В понедельник центр планирует принять первых пациентов. Акоева также уточнила, что на данный момент в центре инфекционных болезней, где оказывается помощь детям с новым коронавирусом, находятся менее 100 пациентов. Всего за полтора месяца помощь была оказана более чем 400 детям.

"Маршрутизация пациентов в Центре полностью продумана. Все сделано для того, чтобы разграничить потоки детей и вновь госпитализированные дети не пересекались с пациентами с COVID-19. Врачи, которые оказывают помощь детям в "красной зоне", не работают с пациентами, которые будут поступать на плановую госпитализацию", - пояснила представитель НМИЦ здоровья детей.

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