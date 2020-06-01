Образовательная платформа Coursera открыла для студентов бесплатный доступ к курсам

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Крупнейшая образовательная платформа Coursera открыла бесплатный доступ более чем к 3 800 своим курсам для студентов с 1 июня. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба сервиса.

"С 1 июня студенты колледжей и университетов всего мира могут учиться на Coursera и получать сертификаты бесплатно. Зарегистрироваться и получить бесплатный доступ могут действующие студенты и выпускники этого года с подтвержденными адресами электронной почты на доменах учебных заведений", - говорится в сообщении.

Также для студентов теперь в свободном доступе 150 интерактивных проектов с отраслевыми экспертами, 400 специализаций и 11 профессиональных программ сертификации. Бесплатная запись открыта до 31 июля. С момента регистрации у студентов будет время до 30 сентября 2020 года, чтобы пройти выбранные программы.

Российские вузы - партнеры также участвуют в инициативе Coursera. Так, студенты смогут изучить большинство популярных курсов среди российских пользователей, среди которых "Основы программирования на Python" и "Экономика для неэкономистов (Economics for non-economists)" от Высшей школы экономики, "Предприми себя!" от Московского физико-технического института, "Основы фотографии" от Новосибирского государственного университета и "Основы поиска дела жизни. Часть 1. Как перестать откладывать дела на потом?" от Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ".

"Почти 70 % учащихся по всему миру пострадали из-за закрытия кампусов и приостановки очного обучения из-за пандемии коронавируса. В их числе сотни миллионов студентов колледжей и университетов разных стран. Никто не знает, когда они смогут вернуться к полноценному очному обучению. Кроме того, в связи с отменой в этом году большинства летних стажировок студенты обеспокоены тем, как такой продолжительный перерыв в учебе отразится на их возможности начать успешную карьеру. Обучение должно продолжаться, даже если кампусы закрыты", - отметил директор по продукту Coursera Шраван Голи, слова которого приводит пресс-служба.

После 30 сентября у студентов сохранится бесплатный доступ к интерактивным проектам с отраслевыми экспертами, добавили в пресс-службе.