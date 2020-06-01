Специалисты назвали причину обрушения части стены Кремля в Великом Новгороде

ТАСС, 1 июня. Специалисты назвали причиной обрушения фрагмента стены в северной части Кремля в Великом Новгороде нарушение герметичности бетонного покрытия боевого хода. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Новгородского государственного объединенного музея-заповедника.

Инцидент произошел на минувшей неделе. По предварительным данным регионального управления МЧС, площадь обрушения составила 9 кв. м, пострадавших нет. "По итогам оперативного обследования, проведенного реставрационной службой музея, сотрудниками МЧС и специалистами Новгородского научно-реставрационного управления установлена предварительная причина происшествия. Обрушение произошло вследствие нарушения герметичности бетонного покрытия боевого хода и неправильной вычинки участка стены (без анкеровки и перевязки), выполненной в 1950-е годы, что привело к систематическому увлажнению внутренней части стены. В результате намокания стен через трещины покрытия боевого хода произошло отставание кирпичной кладки на площади около 25 кв. м", - говорится в сообщении.

В связи с инцидентом музей-заповедник направил в Министерство культуры РФ обращение по факту обрушения части кирпичной облицовки на внутренней стороне стены Кремля.

По данным пресс-службы музея, проект комплексной реставрации прясел Кремля в Великом Новгороде был разработан в 2015 году, прошел Росгосэкспертизу. "С 2017 года музей-заповедник ежегодно подает заявки в Минкультуры РФ на возобновление финансирования и продолжение реставрации. Обрушение произошло на участке, где работы еще не проводились. Сотрудники музея продолжают наблюдение за аварийным участком", - отмечается в сообщении.

Новгородский Кремль (Детинец) - один из древнейших памятников военно-оборонительного зодчества России XV-XVII вв. В Кремле находятся Софийский собор, самый древний храм России, построенный в 1045-1050 годах, древнейшая постройка гражданского назначения Владычная (Грановитая) палата, другие памятники XV-XIX вв. В центре Кремля расположен памятник "Тысячелетие России".