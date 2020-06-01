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Пандемия коронавируса нового типа

Рапота: Москва и Минск изучают вопрос эффективности лактоферрина в борьбе с вирусами

Государственный секретарь Союзного государства отметил, что пока речь не идет о том, что полученный продукт может быть использован в борьбе с вирусной инфекцией

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российские и белорусские специалисты изучают возможность использования лактоферрина в борьбе с вирусами. Об этом сообщил ТАСС государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

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"Получен любопытный результат одной из программ Союзного государства. Это получение лактоферрина человека, то есть белка женского молока, который отвечает за формирование иммунной системы у младенцев. И ученые доказали, что использование лактоферрина может быть полезно и в фармацевтике, и в каких-то иных препаратах типа БАДов как очень мощный иммуномодулятор", - сказал он.

Как отметил Рапота, пока речь не идет о том, что полученный продукт может быть использован в борьбе с вирусной инфекцией, но "то, что он показал свои антибактериологические свойства, уже доказано".

"Естественно, встает вопрос, нельзя ли его использовать так же как препарат, который мог бы помочь в борьбе с этим безобразием, которое на нас свалилось (с пандемией коронавируса - прим. ТАСС), - продолжил государственный секретарь Союзного государства. - Мы подняли эту тему перед россиянами и перед белорусами, чтобы, может быть, обратить на это внимание и извлечь из этого пользу и в данной ситуации. Понятно, что пока не проведены клинические испытания, говорить об этом преждевременно, и вообще лучше обсуждать это со специалистами".

Рапота обратил внимание, что дети, которые выросли в условиях естественного вскармливания, более устойчивы к заболеваниям. "За эту устойчивость отвечает как раз данный белок. Добыть его в промышленных масштабах невозможно. Поэтому нашли такой способ, когда сейчас его можно получить в масштабах, достаточных для производства фармацевтических продуктов", - пояснил он.

Соблюдение ритма диалога

Россия и Белоруссия стараются соблюдать ритм диалога и не превращать обсуждение вопроса пандемии в своего рода мазохизм, заявил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии.

"Всегда есть опасность, чтобы мы не превратили обсуждение этой проблемы в своего рода мазохизм и не забыли о том, что вообще-то жизнь продолжается, что нам надо, несмотря ни на что, не только решать какие-то текущие задачи, но и вообще думать о будущем. И вот это, что мы будем делать в будущем, от чего будет вообще зависеть судьба Союзного государства, я думаю, сейчас основной предмет наших и размышлений, и обсуждений, и дискуссий", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, есть ли в рамках Союзного государства программы механизмы, которые будут содействовать стабилизации экономик обеих стран после пандемии, Рапота отметил: "Чтобы были общие программы стабилизации экономики, нам надо знать, что каждая страна хочет сделать в национальном масштабе, и тогда смотреть, как сопрягаются эти программы и где мы можем оказать содействие". "Без этой базовой работы на национальных уровнях все остальное теряет смысл, потому что мы не обладаем распорядительными функциями, которыми, скажем, располагал в советское время Госплан. Это не наша функция. Поэтому мы на этот счет очень сильно зависимы от того, что будет предлагаться на национальных уровнях", - добавил собеседник.

Госсекретарь Союзного государства указал, что, несмотря на разные оценки, пандемию Россия и Белоруссия встретили во всеоружии. "С какими-то своими нюансами, но все дружно встали на борьбу с этим злом", - подчеркнул он.

В этой связи Рапота обратил внимание на наличие совместных крупных проектов и программ. "Это необходимо, я думаю, и на национальных уровнях, и на межнациональном, и на союзном уровне", - добавил он.

Влияние пандемии

Рапота отметил, что, несмотря на все усилия, пандемия все же определенным образом сказалась на функционировании Союзного государства и его органов власти. В частности, по его словам, сразу же затормозилось принятие решений о проведении очередных заседаний его структур, а именно Группы высокого уровня, Совета министров, Высшего госсовета и так далее. "Тем не менее мы продолжали работать над повестками дня всех этих органов. Более того, какие-то вопросы и в период пандемии, и накануне приняли в рабочем порядке, когда требовалось просто собрать подписи участников и получить окончательное одобрение правительства", - указал он.

Кроме того, по словам Рапоты, особое внимание уделялось выполнению программ Союзного государства. "Они у нас финансируются из бюджета Союзного государства, для нас крайне важно, чтобы ритмично шла работа по выполнению этих программ, у нас их 11 на этот год. Надо отметить, что бюджетное исполнение программ было даже чуть лучше, чем в прошлом году. Может быть, из-за того, что люди ни на что не отвлекались, занимались своим делом", - пояснил он.

"Поэтому с одной стороны работа не прекращалась, по каким-то параметрам она полностью соответствовала тем ритмам, которые сложились в прошлые годы. Но какие-то акции, особенно связанные с проведением мероприятий массового характера, отнесены на вторую половину года", - подчеркнул собеседник агентства.

Теги
БелоруссияРоссияРапота, Григорий АлексеевичПандемия коронавируса нового типа
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