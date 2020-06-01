В Якутии отменили национальный праздник лета "Ысыах Олонхо - 2020"

ЯКУТСК, 1 июня. /ТАСС/. Республиканский национальный праздник в Якутии "Ысыах Олонхо - 2020", который был запланирован в июне в этом году в Олекминском районе, отменили из-за пандемии коронавируса, сообщается в понедельник на официальном сайте регионального правительства.

Эпос олонхо - древнейшее эпическое искусство якутов, которое ЮНЕСКО объявило одним из шедевров устного и нематериального наследия человечества. Олонхо занимает центральное место в якутском фольклоре. Поэмы длиной в среднем в 10-15 тыс. стихотворных строк исполнялись якутскими народными сказителями (олонхосутами) с певческим и актерским мастерством и даром импровизации, чередуя пение с речитативом.

"В Олекминске отменили "Ысыах Олонхо". В Олекминском районе за весь период зафиксировано четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Первый заболевший выздоровел, остальным COVID-19 диагностировали в эти дни", - говорится в сообщении. По словам властей Олекминского района, "безопасность людей должна быть в приоритете".

Заболевание у всех троих инфицированных протекает бессимптомно и в легкой форме. В инфекционном отделении центральной районной больницы в городе Олекминске выделено 12 койко-мест для заразившихся коронавирусом. Развернут обсерватор на 100 койко-мест.

"Ысыах Олонхо" отмечается в Якутии ежегодно с 2006 года в разных районах республики, где традиционно проходят республиканские конкурсы среди исполнителей эпоса, хомуса (музыкальный инструмент), мастеров прикладного искусства, национальной одежды. Праздник "Ысыах" (дословно переводится как "изобилие") связан с культом солнечных божеств, с религиозным культом плодородия.

Всего в Якутии зарегистрировано 2 042 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровел 841 человек, умерли восемь пациентов.