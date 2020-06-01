Российский лабрадор Ютта поступил на службу в финскую таможню

КИРККОНУММИ /Финляндия/, 1 июня. /ТАСС/. Российский лабрадор по кличке Ютта успешно прошел подготовку и вскоре приступит к службе в таможне Финляндии. Торжественная церемония по этому случаю состоялась в понедельник в кинологической школе таможни в городе Киркконумми.

Щенка подарили финским коллегам сотрудники Федеральной таможенной службы РФ в мае 2019 года в честь 25-летия соглашения между правительствами РФ и Финляндии о взаимной помощи в таможенных делах.

"Обучение Ютты прошло очень хорошо, мы изучали рабочую обстановку и тренировали поисковые навыки. С начала года у нас также стартовал базовый курс, где изучались те материалы, которые она должна научиться искать", - рассказал ТАСС инструктор собаки Юсси Плантинг. "Сегодня Ютта официально стала таможенной собакой, задачей которой будет поиск наркотических веществ в аэропорту Хельсинки-Вантаа, то есть проверка пассажиров, грузов, почты. Она будет помогать таможне и другим ведомствам в предотвращении преступлений", - отметил он.

По его словам, у собаки будет 12-часовой рабочий день. "Другими словами, как и у меня, это сменная работа каждый день", - сообщил инструктор. Он отметил также, что "обучение никогда не заканчивается". "Это только первый этап, работа продолжается, мы продолжим тренировать необходимые навыки, поддерживать готовность собаки к работе", - добавил инструктор.

Он также сообщил журналистам, что "по характеру Ютта открытая, самостоятельная, смелая и порой даже немного дерзкая". "У нее очень хороший аппетит, и ради еды она готова на все", - уточнил он с улыбкой.

В таможне Финляндии указали, что сейчас там работает около 50 таможенных собак, в задачу которых входит обнаружение запрещенных товаров или товаров, на которые наложены ограничения. Большая часть служебных собак обучена на поиск наркотических средств. Помимо этого, служебные собаки в таможне осуществляют поиск сигарет, снюса, наличных денежных средств, продуктов питания, оружия и взрывчатки. В 2019 году собаки провели почти 40 тыс. поисковых операций и обнаружили более 1,1 тыс. запрещенных товаров, из которых около половины составили наркотики.