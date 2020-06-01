Попова: темп прироста числа инфицированных коронавирусом в России снизился в 13 раз

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Темп прироста числа инфицированных коронавирусом в России с момента введения ограничительных мер снизился в 13 раз и составляет порядка 2% в сутки. Как сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова, уменьшился и коэффициент распространения коронавируса - он не превышает единицы по стране.

"С момента, когда были введены ограничительные мероприятия, темп прироста снизился сегодня уже в 13 раз и в целом по стране составляет порядка 2%. В три раза снизился буквально за последние несколько недель и показатель, который мы вводили в методические рекомендации как коэффициент распространения, - коэффициент, показывающий, сколько человек может заразить один инфицированный до момента его изоляции. Так вот, в последние две недели этот коэффициент не превышает в целом по стране единицы, а был больше трех", - сказала Попова на рабочем совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Отмена ограничительных мер в российских регионах не приводит к ухудшению ситуации с коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора.

"Хочу отметить, что все изменяющиеся показатели в субъектах, все этапы снятия ограничений позволяют сегодня видеть, что при отмене тех или иных ограничений не наступает ухудшения ситуации в регионах. Это значит, что мы идем правильным путем. Требования при их соблюдении позволяют двигаться дальше", - сказала Попова.

Готовность регионов

Три российских региона готовы перейти уже к третьему этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора.

"На сегодняшний день 24 региона уже перешли на первый этап и снимают ряд ограничений. Еще 26 регионов добились показателей, которые позволят, я уверена, в ближайшие дни еще сделать шаг вперед и перейти также на первый этап. Три региона готовы к третьему этапу, они уже преодолели и второй этап. И это говорит о достаточно быстрой динамике, хотя эти решения были приняты чуть больше двух недель назад, и мы видим, что динамика положительная", - сказала Попова.

О каких регионах идет речь, она не уточнила.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где коэффициент распространения коронавируса равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.