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Пандемия коронавируса нового типа

Отели Крыма отработают алгоритм действий при выявлении коронавируса

Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что министерства туризма и экономического развития республики детально прорабатывают с собственниками отелей и санаториев безопасный формат трансфера отдыхающих

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Условием для работы отелей и санаториев Крыма в этом курортном сезоне станет соблюдение всех необходимых мер безопасности, в том числе порядка действий при выявлении заражения новым коронавирусом у туристов, сообщил в понедельник на своей странице в "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

Роспотребнадзор 20 мая опубликовал новую редакцию рекомендаций по работе санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения опасности распространения коронавируса. В частности, рекомендовано расселять отдыхающих по одному, доставлять обеды в номер, следить, чтобы у персонала и гостей были отрицательные тесты на новую коронавирусную инфекцию, а также проводить регулярную дезинфекцию. Власти Крыма считают часть требований невыполнимыми и обратились в правительство России с просьбой исключить их из рекомендаций Роспотребнадзора. Аксенов 29 мая также заявил, что отелям и санаториям Крыма разрешат с 15 июня размещение жителей полуострова с условием соблюдения требований Роспотребнадзора.

"Для начала работы объекта размещения необходимо будет подписать протокол, регламентирующий действия при наступлении ситуации с выявлением зараженного COVID-19. В документе будут прописаны зоны ответственности власти и руководителей средств размещения. Этот порядок будет разработан в ближайшее время, все разъяснения мы опубликуем на сайте Министерства курортов и туризма республики", - написал Аксенов.

Он отметил, что Министерство курортов и туризма и Министерство экономического развития республики также детально прорабатывают с собственниками отелей и санаториев безопасный формат трансфера отдыхающих.

"Также в ближайшее время мы ждем решения федеральных властей по возможности возобновления межсубъектового туризма из тех регионов РФ, где сложилась наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация", - добавил Аксенов.

Глава Крыма сообщил, что после обращения в правительство РФ с просьбой исключить несколько требований, которые содержатся в рекомендациях Роспотребнадзора, было учтено одно из предложений. "Обязательное тестирование на коронавирус будет производиться один раз, при заезде в объект размещения. Возможность исключения других требований находится в процессе обсуждения", - написал он.

Ситуация в отрасли

Крым два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году здесь побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году республика, по различным оценкам, уже потеряла от 1 до 2 млн туристов, поскольку из-за пандемии до 1 июня приостановлено бронирование и размещение в отелях, а всех приезжающих помещают в обсерваторы на две недели.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымПандемия коронавируса нового типа
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