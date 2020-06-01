Попова заявила, что уверена в безопасности голосования по поправкам к конституции 1 июля

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Оптимальные показатели эпидемиологической ситуации в России могут быть достигнуты к 1 июля, поэтому голосование по поправке к Конституции РФ в эту дату будет безопасным. Об этом заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова на рабочем совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Хотела бы отметить, что дата 1 июля здесь очень значимая, потому что еще два раза по две недели - еще два инкубационных периода, которые являются этапными и позволят нам, совершенно очевидно, если такими темпами, без срывов мы дальше пойдем (а оснований в этом сомневаться нет), достичь оптимальных показателей на это число", - сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что с опорой на международный опыт и мнение ученых и экспертов подготовлены рекомендации, которые "позволят не просто минимизировать, а исключить риски распространения [коронавируса] при проведении голосования". Они включают термометрию, тестирование всех сотрудников избирательной кампании, дезинфекцию и режим проветривания и обеззараживания воздуха, а также масочный режим. "И даже определение места для изоляции и проработка порядка оказания медицинской помощи, если она окажется необходимой на этот момент", - сказала Попова. При голосовании дома также разработаны специальные требования, добавила главный санитарный врач страны.

"Я абсолютно уверена, что проведение дня голосования по этим требованиям при их полном соблюдении, а в этом я тоже могу быть уверена, будет абсолютно безопасным для граждан и, мне кажется, крайне важным днем, который еще раз подтвердит, что мы ответственно относимся к своей жизни, здоровью и [возможности] реализовать свою гражданскую позицию", - отметила она.

Рекомендации Роспотребнадзора

Соблюдение выработанных Роспотребнадзором рекомендаций позволит исключить риск распространения коронавируса при проведении голосования по поправке к конституции, заявила глава Роспотребнадзора.

"Мы выработали те рекомендации, <...> которые, на наш взгляд, позволят не просто минимизировать, а исключить риски распространения [коронавирусной инфекции] при проведении этого дня голосования", - сказала она.

По словам Поповой, при подготовке рекомендаций учитывались знания и методы, используемые в борьбе с пандемией. "Это и термометрия, и тестирование всех сотрудников избирательных комиссий и волонтеров и всех, кто будет присутствовать на избирательных участках; это дезинфекция, проветривание и обеззараживание воздуха, масочный режим и даже определение места для изоляции и проработка порядка оказания медицинской помощи, если она окажется необходимой", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Она отметила, что вопрос безопасности при голосовании вне избирательных участков также проработан. "Если голосование будет проходить дома, то здесь специальные требования тоже очень четко и системно проработаны. Как входить или не входить, как формируются специализированные выездные группы, контакты или отсутствие контактов с избирателем и как использовать в таком случае дезинфицирующие средства. В рекомендациях учтена специфика подсчета голосов, работа СМИ на площадках и наблюдателей", - добавила Попова.

ЕГЭ и голосование

Интервал в два дня между датой голосования по поправке к конституции и началом ЕГЭ позволит дезинфицировать и подготовить к приему экзаменов все участки, расположенные в школах, заявила глава Роспотребнадзора.

"Необходимые методические рекомендации разработаны и для проведения ЕГЭ. Здесь в самом деле очень много требований, которые такие же, как и при организации и проведении единого дня голосования. Мне кажется очень важным отметить, что интервал буквально в два дня позволит <...> успеть обработать все участки (расположенные в школах - прим. ТАСС) и подготовить их абсолютно безопасными для проведения ЕГЭ", - сказала Попова.

Президент России Владимир Путин в понедельник на рабочем совещании одобрил 1 июля в качестве даты для проведения Всероссийского голосования по поправкам в конституцию.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что 29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ. Позднее в Минпросвещения уточнили, что в эти даты пройдет проверка готовности системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, кто планирует поступать в вузы.

Изменение основного закона

В январе этого года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.