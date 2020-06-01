Издательства получат более 116 млн рублей на выпуск социально значимых книг

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Свыше 290 российских издательств, в том числе региональных, получат субсидии в размере более 116 млн рублей на издание социально значимой литературы. Об этом сообщает пресс-служба Роспечати.

"Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям утвержден Перечень организаций - получателей субсидий на издание социально значимой литературы в 2020 году. В рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры" 292 издающие организации, в числе которых более 40 региональных, получат субсидии на выпуск 641 наименования книг на сумму более 116 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

Как подчеркнул глава Роспечати Михаил Сеславинский, любая поддержка государства в текущих условиях важна для работы издательств, даже с учетом того, что они стараются адаптироваться, в частности при усилении сегмента интернет-продаж.

"Однако всем понятно, что трудности, которые испытывают сейчас издательства, по масштабам превосходят любые проблемы за все время их существования. Оказываемая сегодня поддержка отечественной книжной индустрии с нашей стороны скромная, но мы надеемся, что она внесет свой вклад в поддержку отрасли. Особенно мы переживаем за небольшие региональные издательства, которым, конечно, приходится тяжелее всего", - сказал Сеславинский.

Работа книжных магазинов во всех регионах РФ была приостановлена из-за пандемии коронавируса почти на два месяца. Правительство России приняло решение о включении розничной торговли книгами, газетами и журналами в специализированных магазинах, издательскую деятельность в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики. Книготорговые предприятия среднего и малого бизнеса получили право использовать льготы и налоговые послабления, предусмотренные для отраслей, включенных в перечень.