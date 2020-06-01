ФНС с 15 июня откроет налоговые для личного приема граждан по записи

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России с 15 июня откроет налоговые инспекции для личного приема граждан по предварительной записи, говорится в сообщении на сайте ФНС.

"С 15 июня ФНС России открывает налоговые инспекции для личного приема. С учетом эпидемиологической обстановки обратиться в налоговую можно по предварительной записи", - отмечается в сообщении.

Записаться можно с 1 июня с помощью сервиса "Онлайн-запись на прием в инспекцию" или через единый контакт-центр ФНС. В ФНС напомнили, что при посещении налогового органа обязательно ношение средств индивидуальной защиты в соответствии с правилами, принятыми в субъекте РФ.